Birbirlerini ezdiler, çalışanı çekiştirdiler! Süpermarkette indirimli sıvı yağ izdihamı kamerada
Bursa’da bir süpermarkette sıvı yağın indirimli satılacağını duyan vatandaşlar, izdihama yol açtı. Uygun fiyata sıvı yağ almak için birbirlerini iten vatandaşların o anları kameralara yansıdı.
Bursa'da bir süpermarkette kaydedilen görüntüler, hayrete düşürdü. İndirimli sıvı yağ satışını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarketin önünde sıraya girdi.
İndirimi duyan geceden sıraya girdi! Metrelerce uzanan kuyruk izdihama neden oldu
İndirimli sıvı yağ almak isteyen vatandaşlar, markete akın etti. Uygun fiyattan yağ alabilmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta zaman zaman izdiham yaşandı.
ÇALIŞAN SİNİRLENDİ
Kalabalığın arasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların görüntüleri ise hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı. Çalışanın kendisini çekiştiren kalabalığa “Alanlar çekilsin, durun ya” diyerek seslendiği duyuldu.
TEKİRDAĞ’DA İNDİRİM İZDİHAMI
Yakın zamanda benzer bir izdiham görüntüsü de Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kaydedilmişti. Süleymanpaşa ilçesinde yeni faaliyete başlayan züccaciye mağazası, düzenlediği indirim kampanyasıyla vatandaşların yoğun ilgisini görmüştü.
Mağazanın işletmecilerinden Ümit Yaşar, "Beklediğimizden çok çok üzerinde bir kalabalık vardı. Ekip arkadaşlarımızla yetişmeye çalıştık ama zorlandığımız anlar oldu. Durduramadığımız anlar yaşandı” demişti.