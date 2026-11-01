Bursa’da bir süpermarkette sıvı yağın indirimli satılacağını duyan vatandaşlar, izdihama yol açtı. Uygun fiyata sıvı yağ almak için birbirlerini iten vatandaşların o anları kameralara yansıdı.

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Bursa'da bir süpermarkette kaydedilen görüntüler, hayrete düşürdü. İndirimli sıvı yağ satışını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarketin önünde sıraya girdi.

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İndirimli sıvı yağ almak isteyen vatandaşlar, markete akın etti. Uygun fiyattan yağ alabilmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta zaman zaman izdiham yaşandı.

Birbirlerini ezdiler, çalışanı çekiştirdiler! Süpermarkette indirimli sıvı yağ izdihamı kamerada

ÇALIŞAN SİNİRLENDİ

Kalabalığın arasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların görüntüleri ise hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı. Çalışanın kendisini çekiştiren kalabalığa “Alanlar çekilsin, durun ya” diyerek seslendiği duyuldu.

Birbirlerini ezdiler, çalışanı çekiştirdiler! Süpermarkette indirimli sıvı yağ izdihamı kamerada

TEKİRDAĞ’DA İNDİRİM İZDİHAMI

Yakın zamanda benzer bir izdiham görüntüsü de Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kaydedilmişti. Süleymanpaşa ilçesinde yeni faaliyete başlayan züccaciye mağazası, düzenlediği indirim kampanyasıyla vatandaşların yoğun ilgisini görmüştü.

Birbirlerini ezdiler, çalışanı çekiştirdiler! Süpermarkette indirimli sıvı yağ izdihamı kamerada

Mağazanın işletmecilerinden Ümit Yaşar, "Beklediğimizden çok çok üzerinde bir kalabalık vardı. Ekip arkadaşlarımızla yetişmeye çalıştık ama zorlandığımız anlar oldu. Durduramadığımız anlar yaşandı” demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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