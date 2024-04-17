Bitlis Emniyet Müdürü'nün eşinin görev yerini ifşa eden 3 polis yakalandı

Sosyal medyada "BombacıMülayim01" kullanıcı adıyla Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerine ve polis memuru eşinin görev yerine ilişkin paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı. Şahsa yardım eden 2 polisin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli kullanıcının, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" belirtildi.

ÖZEL VE GİZLİ İBARELİ 3 BİN EVRAK BULUNDU

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, hesabın kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adı geçen kişi, 15 Nisan'da ikamet ettiği Trabzon'da yakalanmıştır. Şahıs, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınmıştır. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye el konulmuş ve şahıs gerekli adli işlemler için görevli memurların nezaretinde Bitlis'e getirilmiştir. El konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği görülmüştür."

BİLGİ AKTARAN 2 POLİS DAHA GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, polis memurunun hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun olduğu bildirilerek, "Yapılan incelemelerde V.K'ye, ilimizle ilgili asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. de dün gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri adli makamlarca devam etmektedir." denildi.