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Bitlis'te kedi seven kızın gözüne kene kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bitlis&#039;te kedi seven kızın gözüne kene kaçtı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'te yaşayan 12 yaşındaki çocuk, sokakta gördüğü kediyi sevdikten sonra gözünde rahatsızlık hissetti. Ailesi tarafından doktora götürülen çocuğun gözünde canlı kene çıktı. Kene, yapılan operasyonla çıkarıldı.

Yapılan tetkikler sonucunda gözde bulunan yabancı cisim üzerine hasta, göz doktoru Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu'na yönlendirildi. Dr. Ateşoğlu tarafından yapılan detaylı muayenede, gözde bir kene olduğu belirlendi.

Bitlis'te kedi seven kızın gözüne kene kaçtı - 1. Resim

OPERASYONLA CANLI KENE ÇIKARILDI 

Poliklinikte yapılan müdahalenin ardından göz kapağına yapışan kenenin alınması için hasta ameliyathaneye alındı. Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun ardından, çocuğun gözünden canlı bir kene çıkarıldı. Yapılan müdahalenin ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi.

Bitlis'te kedi seven kızın gözüne kene kaçtı - 2. Resim

DOKTORU UYARILARDA BULUNDU

Yaşanan vaka ile ilgili bilgi veren Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kene vakalarına dikkat çekti. Reyhanlı, “Mutki kırsalında yaşayan 12 yaşındaki hastamız, hastanemizin acil servisine göz ağrısı ve kaşıntısı şikâyeti ile başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler sonucu gözde yabancı cisim tespit edilerek göz doktorumuza yönlendirildi. Göz doktorumuz yaptığı muayene sonucu göz kapağına yapışan canlı keneyi ameliyathanede yaptığı başarılı operasyonla çıkardı. Hastamız aynı gün tekrar kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi ile taburcu edildi. Yaz aylarında bu tür vakalara sıkça rastlıyoruz. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Bu tarz şikayetleri olan vatandaşlarımızın belirtileri ciddiye alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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