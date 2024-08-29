Çorum'da maymun saldırısı! Genç kız hastanelik oldu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Tüm Türkiye köpek saldırılarını konuşurken bu kez maymun saldırısı oldu. Çorum'da işe gitmek için evinden çıkan Buse E.S'ye nereden kaçtığı belli olmayan maymun saldırdı. Kızı dizinden ısıran maymun ekipler tarafından aranırken, genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Buharaevler Mahallesi'nde işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) maymun saldırdı.
İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı