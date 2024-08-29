Çorum'da maymun saldırısı! Genç kız hastanelik oldu

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ağustos 2024 12:51 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Tüm Türkiye köpek saldırılarını konuşurken bu kez maymun saldırısı oldu. Çorum'da işe gitmek için evinden çıkan Buse E.S'ye nereden kaçtığı belli olmayan maymun saldırdı. Kızı dizinden ısıran maymun ekipler tarafından aranırken, genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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