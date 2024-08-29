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Antalya açıklarında 3 bin 600 yıllık hançer bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya açıklarında 3 bin 600 yıllık hançer bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akdeniz'in derinliklerindeki tarihi sırları arama çalışmaları devam ediyor. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştiren su altı arkeolojik kazılarında Girit-Minos Uygarlığına ait, 3 bin 600 yıllık hançer bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, tarih sahnesine ışık tutan yeni bir buluş yapıldı. Girit-Minos Uygarlığına ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz’in derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019 yılından beri devam eden kazılar, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz öncülüğünde yürütülüyor. 

Antalya açıklarında 3 bin 600 yıllık hançer bulundu - 1. Resim

GİRİT-MİNOS UYGARLIĞINA AİT

50 metre derinlikte bulunan batık, şimdiye dek Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçeleriyle dikkat çekmişti. Uzmanlara göre, hançerin Girit-Minos Uygarlığına ait olması, batığın Girit’e doğru yol aldığı sırada battığını işaret ediyor. Bu buluş, Akdeniz’in tarihi ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak önemli ipuçları sunuyor.

Antalya açıklarında 3 bin 600 yıllık hançer bulundu - 2. Resim

"3 BİN 600 YILLIK SIR, GÜN IŞIĞINA KAVUŞTU"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akdeniz’in derinliklerinden 3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu. Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. 

Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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