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    Bizzat Meral Akşener açıklayacak! İYİ Parti'nin Ankara adayı yarın belli oluyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak. İYİ Parti'nin, başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım ile anlaştığı iddia edilmişti.

    Bizzat Meral Akşener açıklayacak! İYİ Parti&#039;nin Ankara adayı yarın belli oluyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayını yarın saat 14.30'da açıklayacak.

    Akşener'in saat 10.30'da İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştuktan sonra genel merkeze geçmesi ve adayın ilan edilmesi bekleniyor.

    CENGİZ TOPEL YILDIRIM İDDİASI

    İYİ Parti'nin, başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım ile anlaştığı iddia edilmişti. Ankaragücü yönetiminde, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıkan Yıldırım, uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yapmıştı.

    Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İyi PartiAnkaraYerel Seçim
    Haberler > Gündem > Bizzat Meral Akşener açıklayacak! İYİ Parti'nin Ankara adayı yarın belli oluyor
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