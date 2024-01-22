İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi! Cengiz Topel Yıldırım çarşamba günü açıklanacak
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı belli oldu. Kulis bilgisini TGRT Haber ekranlarında gazeteci Fatih Atik açıkladı. Atik, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Cengiz Topel Yıldırım'ın aday olarak belirlendiğini duyurdu.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala gözler büyükşehir belediyelerinde aday olacak isimlere çevrildi. Merak konusu olan illerden birisi de Ankara. Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adayı belirlediği ve çarşamba günü açıklayacağı konuluşuyor.
TGRT Haber'de sıcak kulis bilgilerini aktaran Gazeteci Fatih Atik, İYİ Parti'nin Ankara adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı. Yıldırım, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapmış olmasıyla dikkat çekiyor.
"CHP'DEN OY ALABİLECEK BİR İSİM"
Atik, "İYİ Parti'nin adayı belli oldu, Cengiz Topel Yıldırım aday olacak. Sevinç Atalay da kadın aday olarak gösterilir deniyordu fakat bu sabah yapılan görüşmelerden sonra Cengiz Topel Yıldırım İYİ Parti'nin Ankara adayı olarak çarşamba günü duyurulacak" dedi.
"Yıldırım görüş olarak Kılıçdaroğlu'na daha yakın, bir dönem danışmanlığını yaptı" diyen Atik, Yıldırım'ın CHP'den oy alabilecek bir isim olduğunu söyledi.
CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?
Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına rağmen tüm hayatını Ankara’da geçirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gördü, gündeme Ankaragücü Futbol Takımı ile çıktı.
Ankaragücü yönetiminde, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi verdiği mücadeleyle adından söz ettirdi.
Yıldırım'ın ismi bir dönem CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yoğun bir şekilde geçti ancak Yıldırım aday olmadı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi