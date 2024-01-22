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    İYİ Parti'de yeni kriz! Belediye başkan adayı ilan edildi, adaylıktan çekildi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İYİ Parti'nin Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Enver Kiraz, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kiraz, "Parti içi yaşanan sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu görüyorum" dedi.

    İYİ Parti&#039;de yeni kriz! Belediye başkan adayı ilan edildi, adaylıktan çekildi
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarına hız verdi, adaylar bir bir açıklanıyor. Hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçelerde adaylar belli olurken, İYİ Parti cephesinde de hareketlilik devam ediyor.

    Birçok il ve ilçede adaylarını belirleyen İYİ Parti, Denizli Honaz Belediye Başkan Adayının Enver Kiraz olduğu duyurdu. Kiraz ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

    Kiraz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle belediye başkanlığına aday olmaya karar verdiğini belirtti.

    "PARTİ İÇİ SIKINTILAR AŞILAMAYACAK BOYUTTA"

    Honaz'a güzel hizmetler yapabilmek için İYİ Parti'nin teklifini kabul ettiğini vurgulayan Kiraz, "Gelinen bu aşamada parti içi yaşanan sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu görüyorum. Ekip arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucu aday olmamaya karar verdim. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere gönüllerini açan, destek vereceğini ifade eden herkesin hakkını helal etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İYİ PartiDenizliYerel Seçim
    Haberler > Politika > İYİ Parti'de yeni kriz! Belediye başkan adayı ilan edildi, adaylıktan çekildi
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