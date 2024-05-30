BM konuşması gündem olmuştu: Haluk Levent, İsraillilere İbranice seslendi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle BM'de yaptığı konuşması gündem olan Haluk Levent, sosyal medya hesabından İsraillilere İbranice seslendi. Levent, "Soykırıma son verin" mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Konferansı’ndaki Gazze konuşması gündem olan Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, bu kez de İbranice mesajla İsraillilere seslendi.

Mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Levent, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail halkına,

Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin."

BM'DEKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Kenya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılmıştı.

Konuşmasında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Haluk Levent, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze’ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi yüzden fazla Birleşmiş Milletler çalışını hayatını kaybetti” dedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya seslenen Levent, “Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim."