BM'den Türkiye'ye 2054 uyarısı! Önce zirveye ulaşacak, ardından azalmaya başlayacak

Birleşmiş Milletler’in “Dünya Nüfus Beklentileri 2024” raporuna göre Türkiye’de nüfus 2054 yılında zirveye ulaşacak, ardından azalmaya başlayacak.

Birleşmiş Milletlerin son “Dünya Nüfus Beklentileri” raporu yayınlandı. Rapora göre şu an 8,2 milyar olarak kabul edilen dünya nüfusunun 2061 yılında 10 milyarı geçmesi, 2084’te ise 10,3 milyarla zirveye ulaşması bekleniyor. 2084’ten sonra ise yavaş yavaş azalacağı tahmin edilen nüfusun, 2100 yılında 10 milyar 200 milyona gerileyeceği öngörülüyor.

Çin, Almanya, Japonya ve Rusya gibi bazı ülkelerde nüfus artışının zirveye çoktan ulaştığı belirtiliyor. 2054 yılına kadar Brezilya, İran, Türkiye ve Vietnam gibi 48 ülkede daha zirvenin aşılması ve ardından nüfus azalmasının başlaması bekleniyor.

Angola, Nijer, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi birçok Afrika ülkesinde ise nüfusun 2024-2054 yılları arasında iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

DOĞURGANLIK ORANI ARTACAK

Öte yandan, bir etkinlik için geldiği Konya’da valiliği ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “TÜBİTAK ile yaptığımız çalışmayla Türkiye’nin yaşlı nüfusunun son beş yılda yüzde 21,4 oranında arttığı ortaya çıkmıştı. Ancak Konya, doğurganlık oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerimizden birisi. Ülkemizde genç nüfusun artması, doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.