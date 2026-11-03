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Boğulma ve solunum yolu tıkanması riski! O ürün raflardan kaldırılıyor

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Boğulma ve solunum yolu tıkanması riski! O ürün raflardan kaldırılıyor
Başlık ResmiBoğulma ve solunum yolu tıkanması riski! O ürün raflardan kaldırılıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına yönelik renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün boğulma ve solunum yolunun tıkanması riski taşıdığını belirleyerek satışını yasakladı. Ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında güvensiz olduğu belirlenen çocuk ürünü hakkında alınan kararı duyurdu.

BOĞULMA VE SOLUNUM YOLUNUN TIKANMASI RİSKİ TAŞIYOR

Yapılan incelemelerde, bir adet renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığı belirlendi.

Ürünün çocuklarda boğulma ve solunum yolunun tıkanması riski oluşturabileceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

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DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık açıklamasında, özellikle çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyeceği belirtilerek, çocukların güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Boğulma ve solunum yolu tıkanması riski! O ürün raflardan kaldırılıyor
Başlık ResmiBoğulma ve solunum yolu tıkanması riski! O ürün raflardan kaldırılıyor
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