Bolu'da Yedigöller'den dönüşte çamura saplanan minibüsteki 10 kız çocuğu ve 3 personel saatler sonra kurtarıldı. Yaşananları anlatan sürücü, "Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" dedi.

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Bolu'da Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşadıklarını anlattı.

1 SAAT ERKEN VARMAK İÇİN O YOLU KULLANMIŞ

Nazif Ege, "Daha önce o yolu kullanmış mıydınız?" sorusuna, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca'dan bir saat erken Düzce'ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" cevabını verdi.

Bolu'da çamura saplanan aracın şoförü konuştu: Kendi kızlarımdan ayırmadım onları

"KENDİ KIZLARIMDAN AYIRMADIM"

Navigasyon kullanmadığını ifade eden Ege, Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini belirterek, aracın çamura saplanmasıyla ilgili, "Normal işte, çamura saplandı" dedi.

Bolu'da çamura saplanan aracın şoförü konuştu: Kendi kızlarımdan ayırmadım onları

Arama çalışmaları sırasında çocuklarla araçta birlikte olduklarını aktaran Ege, kız çocuklarını sakinleştirmek ve üşümelerini önlemek için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" ifadelerini kullandı.

Bolu'da çamura saplanan aracın şoförü konuştu: Kendi kızlarımdan ayırmadım onları

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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