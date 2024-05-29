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Bolu'da kız öğrenciye okul yolunda bıçaklı saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bolu&#039;da kız öğrenciye okul yolunda bıçaklı saldırı
Bolu, Bıçaklı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da lise öğrencisi kız, öğle saatlerinde okula gittiği sırada tanımadığı şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Bolu Karaçayır Mahallesi’nde öğle yemeğini evinde yedikten sonra okula gitmek için evinden çıkan 17 yaşındaki G.A., Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Bıçak darbesiyle sol kolundan yaralanan G.A., evinin bulunduğu siteye kaçarak durumu ailesine söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri genç kızın saldırıya uğradığı mahallede geniş çaplı inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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