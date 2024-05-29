Geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Onur Akay canlı yayında bayıldı

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle ‘Felaket tellalı’ olarak anılan Türk Sanat Müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, geçtiğimiz hafta saldırıya uğramıştı. Son dönemde başına gelenlerle adından söz ettiren Akay, dünkü canlı yayınında ise bayılarak sevenlerini korkuttu.

Onur Akay’ın başı dertten kurtulmuyor… Magazin dünyasından verdiği haberlerle tanınan ses sanatçısı Onur Akay dün akşamki Instagram canlı yayınında baygınlık geçirdi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Türk Sanat Müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Balıkesir sahilde bir arkadaşının karavanının önünde yumruklu saldırıya uğramıştı. Akay, aldığı iki yumruk darbesi nedeniyle bir süre bilincini kaybetmiş, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Onur Akay’ın sağ gözünde ciddi morluklar ve kaşında açılma meydana geldi. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulanacağını ifade eden Akay, saldırı ile ilgili darp raporu alacağını belirtmişti.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Geçen hafta başına gelenleri aktaran Onur Akay, canlı yayın sırasında bayıldı. Program sunucuları ise ne yapacaklarını bilemedi. Akay’ın canlı yayın yaptığı odanın kilitli olması nedeniyle ailesi tarafından sürekli kapıya vuruldu. Akay bir süre sonra kendine gelerek kapıyı açtı.

“TANSİYON YÜKSEKLİĞİ NEDENİYLE KAYNAKLANMIŞ”

Sevenlerinin sağlık durumunu merak ettiği Onur Akay, daha sonra Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Nazar mı var bilmiyorum? Dün gece Müzik Onair canlı yayınında geçirdiğim baygınlık nedeniyle, çok sayıda mesaj gelmiş. Yaşadığım darp olayından sonra baş dönmesi yaşıyordum. Tansiyon yüksekliği nedeniyle kaynaklanmış. Hastanede tüm tetkikler yapıldı. Çok şükür iyiyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bulunduğunuz yerde yalnızken kesinlikle kapıyı kilitlemeyin. Ben yayın nedeni ile odamın kapısını kilitlemiştim ve evdekiler maalesef odaya giremedi. Allah korusun daha kötü bir şey olsa müdahale etmekte gecikme olacaktı. Kapıya vurulmasını ve köpeğimin havlamasını sanki uykuda gibi duyduğum anlarda çok şükür kendime geldim. Program sunucuları Özcan Beylan ve Sevtap Gül'e, ilgileri çok teşekkür ederken, izleyicilerinden de yarım kalan program için özür diliyorum.”