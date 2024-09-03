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Bolu'daki enişte dehşetinde davanın seyrini değiştiren gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da miras kavgasında kayınpederi ve oğlunu ağır yaralayan, bir yeğeninin de ölümüne neden olan Kenan Ünen'in saldırı anları ortaya çıktı. Duruşma sırasında olay anının mahkemeye sunulması davanın seyrini değiştirirken Ünen hakkında 90 yıla kadar hapis talep edildi. 

Olay, geçtiğimiz yıl aralık ayında Bolu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen ile kayınbiraderi Ekrem Üreten arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya ikilinin oğulları Taner Ünen, Erhan Üreten ile Ersan Üreten de dahil oldu. Araçta bekleyen Kenan Ünen, yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Tüfekten saçılan saçmalardan biri de oto yıkamacıda çalışan M.O.G'ye isabet etti.

Bolu'daki enişte dehşetinde mahkemenin seyrini değiştiren gelişme - 1. Resim

90 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ağır yaralanmasına ve Erhan Üreten'in ölümüne neden olan Kenan Ünen hakkında, "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Tasarlayarak öldürme" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Kenan Ünen'in 90 yıla kadar hapsi istendi.

Bolu'daki enişte dehşetinde mahkemenin seyrini değiştiren gelişme - 2. Resim

DURUŞMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Ekrem Üreten ile ailenin avukatları, tutuklu sanık Kenan Ünen, tutuksuz yargılanan oğlu Taner Üner ve avukatları hazır bulundu. Sanığa tasarlayarak adam öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirten Üreten ailesinin avukatı Sinan Barut, olaydan 5 dakika öncesine ait ilk kez ortaya çıkan güvenlik kamera kaydını mahkeme heyetine sundu.

Bolu'daki enişte dehşetinde mahkemenin seyrini değiştiren gelişme - 3. Resim

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kenan Ünen'in olaydan önce bagajda bulunan pompalı tüfeği alarak otomobilinin arka koltuğuna koyduğu ve o anda oğlu Taner Üner'in de yanında olduğunu gösteren videonun mahkeme heyeti tarafından da izlenmesi duruşmanın seyrini değiştirdi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Kenan Ünen ise olayda öldürme kastının bulunmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, videonun bilirkişi tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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