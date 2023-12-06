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Böyle pişkinlik görülmedi! 7 aracın lastiğini patlattı, yaptığı savunma pes dedirtti

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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Böyle pişkinlik görülmedi! 7 aracın lastiğini patlattı, yaptığı savunma pes dedirtti
Hırsız, Kayseri

Kayseri’de 7 aracın tekerini patlatan şahıs polisler tarafından yakalandı. Hırsız kendisini görüntülen bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

Böyle pişkinlik görülmedi! 7 aracın lastiğini patlattı, yaptığı savunma pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

KÜFÜR ETTİ, TEKME SALLADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

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