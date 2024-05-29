Burdur'daki olayda acı tablo! Diyaliz sonrası tedaviye alınan bir hasta daha hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti. Aksöz'ün ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastalardan olan ve olaydan 3 gün sonra hayatını kaybeden Mustafa Demir'in ardından Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Aksöz'ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye başvurmuşlardı.

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etmişti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dün hastaların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada entübe olan hasta sayısının 4’e düştüğü bildirilirken hastaların rahatsızlanma sebebinin henüz netlik kazanmadığı belirtilmişti.

Olay sonrası entübe edilerek ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe halde tedavisi devam eden 4 hastadan biri olan Mustafa Demir olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.