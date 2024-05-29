Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Burdur'daki olayda acı tablo! Diyaliz sonrası tedaviye alınan bir hasta daha hayatını kaybetti

Burdur'daki olayda acı tablo! Diyaliz sonrası tedaviye alınan bir hasta daha hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti. Aksöz'ün ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastalardan olan ve olaydan 3 gün sonra hayatını kaybeden Mustafa Demir'in ardından Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Aksöz'ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye başvurmuşlardı. 

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etmişti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dün hastaların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada entübe olan hasta sayısının 4’e düştüğü bildirilirken hastaların rahatsızlanma sebebinin henüz netlik kazanmadığı belirtilmişti.

Olay sonrası entübe edilerek ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe halde tedavisi devam eden 4 hastadan biri olan Mustafa Demir olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Nvidia hisseleri "Elon Musk" etkisiyle yükselmeye devam ediyor! Apple'ı tahtından edebilirSokak köpekleri çocuklara saldırdı, mahalleli birbirine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya Ukrayna'da ele geçirilen Amerikan, Alman, İngiliz ve Fransız yapımı silahları sergiledi - GündemRusya'dan NATO'ya gövde gösterisi! İşte ele geçirilenler'Kapının önündeki ayakkabı' tartışmasında korkunç son! 30 kez bıçakladı, bütün detayları anlattı - Gündem'Ayakkabı' cinayeti: 30 kez bıçakladı, mahkemede anlattıSosyal medya 'çalışacak eleman' bırakmadı! - GündemSosyal medya 'çalışacak eleman' bırakmadı!Çamaşır makinesine giren yılana ekipler müdahale etti - GündemEv halkı gözlerine inanamadı! Yılanın çıktığı yer...Sokak köpekleri çocuklara saldırdı, mahalleli birbirine girdi - GündemSokak köpekleri çocuklara saldırdı, mahalleli birbirine girdiFatih Erbakan'dan çok konuşulacak vaat! Dolar yerine İslam dinarı... - GündemErbakan'dan çok konuşulacak vaat! Dolar yerine İslam dinarı
Sonraki Haber Yükleniyor...