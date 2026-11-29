İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Gazze'deki insani felakete ve uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekerek işgalin sona ermesi ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, Filistin'de yaşananların yalnızca bir halkın maruz bırakıldığı zulüm değil, insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlere yönelik ağır bir sınav olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNE TEPKİ

Filistin halkının yıllardır işgal, baskı ve sistematik hak ihlalleri altında hayat mücadelesi verdiğini vurgulayan Duran, Gazze'den Kudüs'e, Batı Şeria'dan Filistin'in dört bir yanına uzanan bombardımanlara, ağır abluka koşullarına, zorla yerinden edilmelere, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci terörüne dikkat çekti.

Duran, "Gazze’de yaşanan ağır yıkım, sivil kayıplar ve insani felaket karşısında uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği ise adaletin evrenselliğini ve uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Durandan Filistin mesajı: Artık temennilerin ötesine geçme zamanı

"ARTIK TEMENNİLERİN ÖTESİNE GEÇME ZAMANI"

Uluslararası hukukun herkes için eşit biçimde uygulanması gerektiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Artık temennilerin ötesine geçme, çifte standartları bir kenara bırakma ve uluslararası hukuku herkes için eşit biçimde işletme zamanıdır. Filistin’de kalıcı barışın yolu; işgalin sona ermesinden, adaletin tesisinden ve Filistin halkının meşru haklarının eksiksiz biçimde tanınmasından geçmektedir."

Burhanettin Durandan Filistin mesajı: Artık temennilerin ötesine geçme zamanı

TÜRKİYE FİLİSTİN'İN HAKLARINI SAVUNMAYI SÜRDÜRECEK

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda Filistin halkının haklı taleplerini uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdüreceğini belirten Duran, adaletin, hakkaniyetin ve uluslararası hukukun savunulmaya devam edileceğini ifade etti.

Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelesine destek olmak, insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmaktır."

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