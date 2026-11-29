Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynadığı karşılaşmada Filistin bayrağı açan taraftarlara polisin müdahalesi, üç büyüklerin taraftarlarını bir araya getirdi. Beşiktaşlılara destek veren Galatasaray taraftarı Oğuzhan Şirin ile Fenerbahçe taraftarı Eren Pullu, tribünde yaşanan olayları anlattı. Şirin, arbede sırasında çekilen ve sosyal medyada gündem olan fotoğrafının tişörtlere basıldığını söyledi.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan tribün olaylarının yankıları sürüyor.

Güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakada Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlara Gürcü polisinin biber gazıyla müdahalesi üzerine yaşanan arbedeye Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar da dahil oldu.

Beşiktaşlılara destek veren Galatasaray taraftarı Oğuzhan Şirin ve Fenerbahçe taraftarı Eren Pullu, Türkiye'ye döndükten sonra Rize'de açıklamalarda bulundu.

"KENDİ MİLLETİMİZE BU YAPILIYOR DİYE DAYANAMADIK"

Beşiktaş'ı desteklemek için arkadaşlarıyla Batum'a gittiğini belirten Oğuzhan Şirin, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlarla vakit geçirdiklerini söyledi.

Tribünde iki taraftarın Filistin bayrağı açmasının ardından polisin müdahalede bulunduğunu anlatan Şirin, şunları kaydetti:

"Polis aniden, çok çabuk bir şekilde biber gazı sıkmaya başladı. Aşırı fazla kullandılar. Biz de bunları görünce kendi milletimize bu yapılıyor diye dayanamadık, koştuk. Tek amacımız da polisi tribünün dışına püskürtmekti. Zaten polis tribünden çekilince olaylar da kapandı, herkes maçına döndü."

Batum'da üç büyükleri birleştiren Filistin bayrağı! Türkiye'nin konuştuğu taraftar o anları anlattı

"İSRAİL BAYRAĞI SERBESTTİ, FİLİSTİN BAYRAĞI YASAKLI GİBİ DAVRANILIYORDU"

İsrailli taraftarların bulunduğu tribünde İsrail bayraklarının rahatlıkla açıldığını ancak Filistin bayraklarına müdahale edildiğini belirten Şirin, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tribünlerde de çok fazla değil, 3-4 Filistin bayrağı görünmesine rağmen polis her seferinde müdahale etti. Zaten kale arkasındaki o ilk müdahalede de olaylar çıktı. Arkadaşlarımızı almaya çalıştılar. Sonra Beşiktaşlı arkadaşlar onlara müdahale ettiler ve olaylar oradan çıktı. İsrail bayrağı serbestti, Filistin bayrağı yasaklı gibi davranılıyordu."

FOTOĞRAFI TİŞÖRTLERE BASILDI

Gürcü polisiyle yaşanan arbede sırasında çekilen fotoğrafının üzerine "Özgür Filistin" yazılarak tişörtlere basıldığını Türkiye'ye döndükten sonra öğrendiğini belirten Şirin, ailesinin ve yakınlarının kendisini aradığını söyledi.

Şirin, "Zulme karşı mukavemet her zaman insana gurur verir." dedi.

Batum'da üç büyükleri birleştiren Filistin bayrağı! Türkiye'nin konuştuğu taraftar o anları anlattı

DERBİ ÖNCESİ BİRLİK MESAJI

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde de dostluk mesajı veren Şirin, şu ifadeleri kullandı:

"Gönlüm Galatasaray'dan yana. Umarım biz kazanırız ama umarım dostane bir maç olur. Biz yurt içinde birbirimizi yiyebiliriz ama yurt dışında hepimiz Türk milletiyiz. Hep birbirimize destek olacağız."

ADANA DEMİRSPOR FORMASI GİYEN FENERBAHÇELİ

Karşılaşmayı Adana Demirspor formasıyla takip eden Fenerbahçe taraftarı Eren Pullu ise polisin müdahalesi üzerine Oğuzhan Şirin'in peşinden koştuğunu ve bir anda kendilerini arbedenin içerisinde bulduklarını anlattı.

Batum'da üç büyükleri birleştiren Filistin bayrağı! Türkiye'nin konuştuğu taraftar o anları anlattı

Beşiktaşlı taraftarlara destek vermek istediklerini belirten Pullu, şunları söyledi:

"Yapılanlar zorumuza gitti. Sonuçta orada bir haksızlık var, haksızlık için açılmış bir bayrak o. Biz de o haksızlığa göz yummadık. Yummamaya çalıştık en azından."

Pullu, Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesindeki seremonide İsrailli rakipleriyle el sıkışmadığını gördüklerini ve bu tutumu desteklediklerini de ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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