Burhanettin Duran'dan Libya'nın Türkiye kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylamasını değerlendirdi. Duran, kararın iki ülke ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki ortak hakların korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylamasına ilişkin açıklama yaptı.

Duran, yaptığı paylaşımda söz konusu kararın Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kararın, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığını vurgulayan Duran, Türkiye'nin bu doğrultudaki yaklaşımını sürdüreceğini belirtti.

"MAVİ VATAN'DAKİ MEŞRU HAKLARIMIZI KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine işaret eden Duran, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki meşru hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini kaydetti.

Duran, Türkiye'nin Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirterek, Doğu Akdeniz'de adil paylaşımın yanı sıra barış ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaların devam edeceğini ifade etti.

Duran'ın paylaşımı şöyle:

"Libya Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır.

Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan’daki meşru hak ve menfaatlerini korurken dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz’de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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