Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları art arda tepkiler geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepki gösterdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı.

Siyasette farklı görüşlerin ve sert eleştirilerin olabileceğini belirten Duran, ancak bunların iftira, hakaret ve itham üzerinden yürütülmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hadsiz ifadeleri kınıyorum. Cumhurbaşkanımızı “diktatörlük” ve “faşizm” gibi kavramlarla anmak, siyasi eleştiri sınırlarını aşan bir yaklaşımdır. Siyasette farklı görüşler ve sert eleştiriler elbette olabilir. Ancak bunların iftira, hakaret ve itham üzerinden yürütülmesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar girdiği seçimlerde milletimizin desteğini ve teveccühünü alarak görev üstlenmiştir. Milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi yok sayan bir söylemin demokratik siyasetle bağdaşması mümkün değildir. Demokratik siyasetin gereği, milletin iradesine saygı duymaktır.