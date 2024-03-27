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AFAD duyurdu! Bursa'da deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AFAD duyurdu! Bursa&#039;da deprem: İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa Osmangazi merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi duyuran AFAD, derinliği 10.76 kilometre olarak açıkladı.

AFAD, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.76 kilometre olarak ölçüldü.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin saat 10.21'de gerçekleştiğini duyurdu. 

Kandilli Rasathanesi'nden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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