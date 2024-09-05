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Bursa'da film gibi hırsız-polis kovalamacası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da film gibi hırsız-polis kovalamacası
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da polis ekipleri şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Polisi görür görmez kaçmaya başlayan şüpheli, izini kaybettirmek için tarlaya girdi. Uzun koşuşturmanın ardından araması olduğu belirtilen şüpheli yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurmak istedi. 

Şüpheli, polisleri görmesiyle birlikte kaçması bir oldu. İzini kaybettirmek için tarlaya giren şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca, film sahneleri aratmadı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin isminin H.H. (22) olduğu ve yapılan sorgusunda 2 farklı hırsızlık dosyasından aranması olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bursa'da film gibi hırsız-polis kovalamacası - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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