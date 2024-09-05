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Aydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

47 yaşındaki çoban İbrahim Kundak, küçük yaşlardan beri edindiği tecrübelerle hava durumunu keçilerin hal, hareket ve davranışlarından tahmin edebiliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi ile İzmir'in Tire ilçesi arasında kalan dağlarda 32 yıldır çobanlık yapan 47 yaşındaki İbrahim Kundak, yaklaşık 32 yıllık çobanlık hayatında hiç boşuna şemsiye taşımadığını belirtti.

Keçilerin içgüdüsel olarak hava durumunu çok iyi tahmin ettiklerini belirten Kundak, kısa vadeli hava durumunu keçilerin kuyruklarından, orta vadeli hava durumunu keçilerin yatış, kalkış saatlerinden, uzun vadeli hava durumu ve mevsimleri ise beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden tahmin ettiklerini söyledi.

Aydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor - 1. Resim

Babası çoban olmamasına rağmen küçük yaşlarda büyük çobanların yanında o zamanlar 'bedellik' adı verilen günümüzde aylıkçı olarak adlandırılan sistemle çalışmaya başladığını belirten İbrahim Kundak, hayvanların hissiyatları ile hava durumlarını tahmin ettiğini ve kesinlikle yanılmadıklarını söyledi. 

Aydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor - 2. Resim

Keçilerin de hisleri güçlü hayvanlar olduğunu belirten İbrahim Kundak, dışarıdan basit görünse de, yüzlerce hayvanı idare etmenin ve onların hal ve hareketlerini anlamanın uzmanlık gerektirdiğini vurguladı.

Aydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor - 3. Resim

"KUYRUĞU DİKSE HAVA AÇIK, AŞAĞIYA İNERSE HEMEN YAĞIŞ GELİYOR"

İyi takip edilip yorumlandığında hayvanların her hareketinin bir anlamı olduğunu belirten çoban İbrahim Kundak; "Aslında hayvanlar çok hisli olduğu kadar çok da akıllı. İletişim iyi kurulursa çobanla hayvanlar adeta konuşur. Genellikle ıslıkla anlaşırız. Islığın çalınışına göre keçiler verilen komut ve mesajı algılar. Biz çobanlar ise hayvanın geviş getirmesinden yatıp kalkışına her şeyi anlarız. 

Aydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor - 4. Resim

Yıllardır çobanlık yaparım, hiç boşuna şemsiye taşımamışımdır. Keçinin kuyruğu havada ise hava açıktır. Kuyruk inik ise kısa süre içerisinde yağış gelecektir. Karnı doyduğu halde otlamaya ve aşırı yeme içgüdüsüyle hareket ediyor ise hava bozulacaktır. Ağıla erken dönerse tufana bezer olumsuz hava durumu yaşanacaktır. Kısacası keçinin her hareketi iyi yorumlandığında mesaj içerir” diyerek artık dijital ve internet bağlantılı telefonları olsa bile hava durumunu halen meteorolojiden değil keçilerin hareketlerinden tahmin ettiğini söyledi.

Aydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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