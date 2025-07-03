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Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattı patladı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yer altı elektrik şebekesinde çalışma yapan yüklenici firmaya ait iş makinesi, doğal gaz boru hattını patlattı. Patlamanın ardından çıkan alevler nedeniyle firma çalışanı 3 kişi yaralandı.

Bursa Nilüfer'e bağlıKonak Mahallesi Nisa Sokak'ta yer altı elektrik şebekesinde çalışma yapan yüklenici firmaya ait kepçe, doğal gaz boru hattını patlattı.

Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattı patladı: Yaralılar var - 1. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Patlamanın ardından çıkan alevler, firma çalışanları A.B, A.A. ve Ö.D'yi yaraladı.

Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattı patladı: Yaralılar var - 2. Resim

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan A.A. ve Ö.D. ayakta tedavi edildi. Vücudunda yanıklar oluşan A.B., ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattı patladı: Yaralılar var - 3. Resim

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİK VE SU KESİLDİ

Patlamanın ardından doğal gaz, su ve elektrik altyapısı zarar gördü.Ekipler, tedbir amaçlı bölgede enerji ve su akışını kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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