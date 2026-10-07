Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bursa’da evinin yıkılmasına engel olmak isteyen 69 yaşındaki ev sahibi, çatıya çıkıp saatlerce inmedi. Ekiplerin tüm çağrılarını cevapsız bırakan ev sahibinin bir türlü ikna olmamasının ardından ekipler geri çekildi. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar yıkımın durdurulmasına karar verildi.

Kaydet
|

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Ayazma sahil bölgesinde yıkım çalışması planlanan bir evde hareketli anlar yaşandı. İmar barışına başvuruları çeşitli gerekçelerle reddedilen evlerin yıkımı için bölgeye gelen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

ÖNERİLEN HABERLER
16 yaşındaki Merve’nin acı sonu! 3 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı
3. SAYFA

16 yaşındaki Merve’nin acı sonu! 3 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı

ÇATIDAN SAATLERCE İNMEDİ

Yıkım ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine vatandaşlar karara tepki gösterirken, 69 yaşındaki ev sahibi Ahmet Kunuk da yıkımı engellemek için çatıya çıktı. Kunuk, ekiplerin tüm çağrılarına rağmen çatından inmedi ve direnişini sürdürdü.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi
Başlık ResmiBursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

KİMSE İKNA EDEMEDİ

Gerilim sırasında bir jandarma personeli, Kunuk ile konuşabilmek amacıyla itfaiye aracının üzerine çıktı. Buradan ev sahibine seslenen jandarma personeli, Kunuk'u aşağı inmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Kunuk, yapılan çağrıyı kabul etmeyerek çatıda beklemeye devam etti.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi
Başlık ResmiBursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

EKİPLER GERİ ÇEKİLDİ

Kunuk'un çatıdaki bekleyişi, avukatlarının belediye ile yaptığı görüşmelerin ardından yıkım ekiplerinin geri çekilmesiyle sona erdi. Ekiplerin geri çekilmesinin ardından 69 yaşındaki Ahmet Kunuk da çatıdan aşağı indi. Ekipler, tutanak hazırladı.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi
Başlık ResmiBursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

MAHKEME KARARINA KADAR DURDURULDU

Mahkeme süreci dikkate alınarak yıkım işleminin mahkeme sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verildi. Yıkım işleminin mahkeme sürecinin ardından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi
Başlık ResmiBursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.