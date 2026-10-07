Bursa’da evinin yıkılmasına engel olmak isteyen 69 yaşındaki ev sahibi, çatıya çıkıp saatlerce inmedi. Ekiplerin tüm çağrılarını cevapsız bırakan ev sahibinin bir türlü ikna olmamasının ardından ekipler geri çekildi. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar yıkımın durdurulmasına karar verildi.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Ayazma sahil bölgesinde yıkım çalışması planlanan bir evde hareketli anlar yaşandı. İmar barışına başvuruları çeşitli gerekçelerle reddedilen evlerin yıkımı için bölgeye gelen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

ÇATIDAN SAATLERCE İNMEDİ

Yıkım ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine vatandaşlar karara tepki gösterirken, 69 yaşındaki ev sahibi Ahmet Kunuk da yıkımı engellemek için çatıya çıktı. Kunuk, ekiplerin tüm çağrılarına rağmen çatından inmedi ve direnişini sürdürdü.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

KİMSE İKNA EDEMEDİ

Gerilim sırasında bir jandarma personeli, Kunuk ile konuşabilmek amacıyla itfaiye aracının üzerine çıktı. Buradan ev sahibine seslenen jandarma personeli, Kunuk'u aşağı inmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Kunuk, yapılan çağrıyı kabul etmeyerek çatıda beklemeye devam etti.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

EKİPLER GERİ ÇEKİLDİ

Kunuk'un çatıdaki bekleyişi, avukatlarının belediye ile yaptığı görüşmelerin ardından yıkım ekiplerinin geri çekilmesiyle sona erdi. Ekiplerin geri çekilmesinin ardından 69 yaşındaki Ahmet Kunuk da çatıdan aşağı indi. Ekipler, tutanak hazırladı.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

MAHKEME KARARINA KADAR DURDURULDU

Mahkeme süreci dikkate alınarak yıkım işleminin mahkeme sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verildi. Yıkım işleminin mahkeme sürecinin ardından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Bursa’da yıkım kaosu! Çatıya çıktı, saatlerce inmedi… Ev sahibini kimse ikna edemedi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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