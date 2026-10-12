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Bursa’nın acı günü: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 11 kişiye veda

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 11 kişi, bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Cenazelerden 10’u Bursa’da, biri Konya’da toprağa verilecek. Kazada yaralanan 26 kişiden 13’ü taburcu edilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Bursa’dan yola çıkan tur otobüsünün Manisa’nın Akhisar ilçesinde çekiciyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin cenazeleri, kimlik tespiti ve adli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yakınlarını kaybeden aileler, bugün cenaze törenlerinde bir araya gelecek.

Bursa’nın acı günü: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 11 kişiye veda
Başlık ResmiBursa’nın acı günü: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 11 kişiye veda

BURSA’DAN İZMİR’E GİDİYORLARDI

Kaza, 11 Ekim’de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkisindeki Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana geldi.

Bursa merkezden hareket eden, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden de yolcu alan M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, İzmir istikametinde H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Cemile Yemişçi (71)
Başlık ResmiCemile Yemişçi (71)

Çekicinin otoyolda geri manevra yaptığı belirtilen tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs yan devrilirken çekici yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhsan Taşçı (73)
Başlık Resmiİhsan Taşçı (73)

HAYATINI KAYBEDEN 11 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.

Sevgi Kabaroğlu (70)
Başlık ResmiSevgi Kabaroğlu (70)

Kimlik tespiti ve adli işlemleri tamamlanan cenazeler, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

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10 CENAZE BURSA’DA, BİR CENAZE KONYA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybedenlerden 10’u, bugün Bursa’daki camilerde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazları sonrası son yolculuklarına uğurlanacak. Açıklanan cenaze programı şöyle:

Hayatını kaybedenCenaze namazının kılınacağı cami
Safinaz Elkurt ve Şahinaz BoranMihraplı Camii
Semra ŞentürkYunusemre Huzurlar Camii
Mümine EryılmazMustafakemalpaşa Cevizli Camii
Kadriye TurhanlarMustafakemalpaşa Kuran Kursu Camii
Fikriye YurMustafakemalpaşa Fevzidede Camii
İhsan TaşçıKaracabey Asmalı Camii
Sevgi KabaroğluEsentepe Çamlık Camii
Cemile MemişçiKaracabey Hacıhasan Camii
Vesile EkiciHürriyet Merkez Camii
Zülfinaz Tosun (64)
Başlık ResmiZülfinaz Tosun (64)

Zülfinaz Tosun ise Konya’nın Ereğli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Tosun’un vefat haberi, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Ailesi, acı haberin ardından cenaze işlemleri için Manisa’ya gitti.

Bursa’nın acı günü: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 11 kişiye veda
Başlık ResmiBursa’nın acı günü: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 11 kişiye veda

13 YARALI TABURCU EDİLDİ

Kazanın ardından hastanelerde tedavi altına alınan 26 yaralıdan 13’ü, tedavilerinin tamamlanması üzerine taburcu edildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Özkan, hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bursa’nın acı günü: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 11 kişiye veda
Başlık ResmiBursa’nın acı günü: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 11 kişiye veda

KAZADA YARALANANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Kazada yaralananların isimleri ve yaşları da belirlendi:

Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63).

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SORUŞTURMADA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kazaya ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek.
Başlık ResmiManisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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