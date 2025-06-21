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Büyük risk! Kaymakamlık duyurdu: O ilçede denize girmek yasak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Büyük risk! Kaymakamlık duyurdu: O ilçede denize girmek yasak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de denize girilmesine izin verilmediği belirtildi.

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Büyük risk! Kaymakamlık duyurdu: O ilçede denize girmek yasak - 1. Resim

CANKURTARANLARDAN UYARI

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Öte yandan Kırklareli'nin vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde de vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklanmıştı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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