Büyük risk! Kaymakamlık duyurdu: O ilçede denize girmek yasak

Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Haziran 2025 15:46 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 15:54 - Güncelleme:

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de denize girilmesine izin verilmediği belirtildi.

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. CANKURTARANLARDAN UYARI Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Öte yandan Kırklareli'nin vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde de vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklanmıştı. İlgili Haber O kentte plajlar boş kalacak! Denize girmek yasaklandı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş