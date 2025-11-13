Kargo uçağı faciasıyla ilgili birçok soru cevap bekliyor. Azerbaycan ve Türkiye’de konuştuğumuz kaynaklar düşüş anına ilişkin vurulma ihtimali üzerinde dururken harekete duyarlı bir füzenin uçağa isabet etmiş olabileceğini öne sürdüler.

Yılmaz Bilgen - Kargo uçağı faciasıyla ilgili birçok soru cevap bekliyor. Azerbaycan ve Türkiye’de konuştuğumuz kaynaklar düşüş anına ilişkin vurulma ihtimali üzerinde dururken harekete duyarlı bir füzenin uçağa isabet etmiş olabileceğini öne sürdüler.

Uzmanlar, öncelikle kuyruğun kopması bir isabet sebebiyle gerçekleşir görüşünde ısrar ediyor. Kaynaklar Gence’de bulunan askerî üssün bütün teknik kadrosunun Türkiye’den gelenlerden oluştuğunu belirterek “sabotaj ihtimalinin” bulunmadığını belirtiyor.

TSK envanterindeki C-130 uçağı

Aynı kaynaklar, uçağın Merzifon’a mevcut yükünü bıraktıktan sonra yeniden Gence’ye dönüp Türk ve Azerbaycanlı karma bir ekibi alıp ikinci seferini gerçekleştirmesinin planlandığını anlattı. Karadan havaya ateşlenen bir füzenin Doğu Anadolu, Gürcistan ve Azerbaycan radarları tarafından görülebileceğini belirtti.

İçeriden herhangi bir patlama olması durumunda bütün gövdenin havada dağılması gerektiğini kaydeden uzmanlar, bu durumda böyle bir düşüşün gerçekleşemeyeceğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir arıza durumunda 20 bin fitteki uçağımızın kule ile bağlantısı ani bir biçimde kesilmez, durum analizi yapılır, gövdedeki yakıt tankları mutlaka patlardı. Uçak bütün iniyor, çünkü darbe alıyor. Kuyruğu koparan faktör düşüşün yegâne sebebi. Uçağımıza ısı güdümlü füze atılsa direkt motora yönelirdi. Bir diğer seçenek ise hareket odaklı füze ihtimalidir, o da gövdeyi hedef alır. Yerden ya da havadan bir füze ihtimali üzerinde ciddi manada durmalıyız. Gösterge arızası ve benzeri şıklar kesinlikle bu düşüşün sebebi olamaz. Zira Gence’den meydanı terk ediş paterniyle birlikte yükselme limiti, düştüğü alanda 20 bin fitin üzerindeydi. Pilotaj hatası ve benzeri durumlarda böyle bir düşüş yaşanmaz. Uçakta üç farklı telsiz var. Hepsinin aynı anda susması hiç beklemedikleri bir durumun yaşanmasından. Gösterge arızası ya da motor problemi iletişimi kesmez. Taciz ya da bir operasyona maruz kaldılar.

SEZER DOĞRU

