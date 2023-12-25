25 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:15

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, 14 Mayıs genel seçimlerinde milletvekili seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu (AYM) 21 Aralık’ta Can Atalay'la ilgili dosyayı ikinci kez görüşmüş ve oy çokluğuyla Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.

AVUKATLARINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Atalay'ın avukatları, infazın durdurularak tahliyesine karar verilmesi için aynı gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Aradan geçen süre zarfında mahkemenin harekete geçmemesi üzerine avukatlar Fikret İlkiz, Deniz Özen ve Akçay Taşçı bugün dilekçe vererek bir kez daha müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

'HAKİMLER SUÇ İŞLİYOR'

Avukatlar dilekçelerinde, mahkemenin, AYM kararının uygulanmasını bekleyenlere, “AYM’nin gerekçeli kararından sonra karar verilecek” diye haber gönderdiğini belirterek, AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesine gerek olmadığını, kısa kararın uygulanmak zorunda olduğunu vurguladı. Dilekçede, "Açıkça İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri suç işliyor" denildi. Dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu başvurumuz konusunda bu dilekçe yazılana kadar hiçbir karar vermedi. Bir başka anlatımla karar verme gereği bile duymadı. 22 Aralık 2023 Cuma günü karar verilmedi. 23 Aralık ve 24 Aralık günleri ise zaten tatil ve mahkemeler kapalı! Kime tatil; dışarıdakilere. 22 Aralık 2023 tarihinde dahi karar vermeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kısa bir dilekçe vererek kararın yerine getirilmesini istemiştik. Bu talebe itibar etmeyen Mahkemeye bir kez daha başvuruyoruz. Belki yararı olur.”

Dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin 25 Ekim ve 21 Aralık’ta aldığı hak ihlâli kararlarının ”derhal” ve “hemen” uygulanması, Atalay’ın tahliye edilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

AYM Genel Kurulu 21 Aralık’ta Can Atalay hakkında daha önce verdiği hak ihlâli kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu incelemişti.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile 19. maddesinde güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine bu kez 3'e karşı 11 oyla karar verdi. İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal karşı oy kullanmıştı.

AYM, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan "bireysel başvuru hakkı”nın ihlâl edildiğine ise oy birliğiyle karar vermişti.

Yüksek Mahkeme ayrıca; hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, yeniden yargılanmasına başlanması, infazın durdurulması, tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar vermiş ve Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetmişti.