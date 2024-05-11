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Çanakkale'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. AFAD ve Kandilli'den Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklama var. Öte yandan bölgede artçıların devam ettiği öğrenildi. Ezine'de de ufak çaplı bir sarsıntı yaşandı, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Çanakkale'de kaydedildi.  AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi. İşte ilk veriler ve son gelişmeler... 

ÇANAKKALE 3,5 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, saat 04:10 meydana gelen Ayvacık merkezli depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı ölçeğinden daha büyük hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.  Bu depremin ardından Ayvacık ve Ezine'de ufak çaplı artçılar da oldu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ayvacık merkezli depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu. 

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Malatya, Antalya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı, herhangi bir olumsuz durum yok...

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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