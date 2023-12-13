Çanakkale'de yarınki feribot seferleri iptal
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çanakkale'de etkili olan sis deniz ulaşımını durdurdu. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği, Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin durumunun gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.
Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri karşılıklı olarak askıya alınmıştı.