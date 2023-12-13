Çanakkale'de yarınki feribot seferleri iptal

13 Aralık 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:19

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği, Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin durumunun gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri karşılıklı olarak askıya alınmıştı.