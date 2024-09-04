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Çanakkaleli çiftçinin korku dolu anları! Yılan aniden saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkaleli çiftçi tarlasını kontrole gittiği sırada yılanla karşılaştı. Daha önceden de gördüğü yılanı kameraya almak isteyen İlker Küçükerdal, yılanın aniden saldırmasıyla pantolonundan ısırıldı. Küçükerdal, "Yılan beni korkuttu, biraz da ben onu korkuttum" dedi.

Bayramiç ilçesinde meyve ve sebze işiyle uğraşan İlker Küçükerdal (47), Keklice mevkiindeki tarlasına gitti. Tarlada Bozyörük cinsi yılanı gören ve cep telefonu ile yılanı görüntülemek isteyen Küçükerdal, o sırada yılanın saldırısına uğradı. Yere düşen İlker Küçükerdal'ı yılan pantolonundan ısırdı.

Çanakkaleli çiftçinin korku dolu anları! Yılan aniden saldırdı - 1. Resim

"YILAN BACAKLARIMA DOLAŞINCA DÜŞTÜM"

Kendisine saldıran yılanı yaklaşık 4-5 yıldır tarlasında gördüğünü belirten İlker Küçükerdal, “Tarlamdaki hayvanlara bakmaya geldim. Bir kıpırtı var, baktım yılan. Köpekler geldi. Yılan köpeklere saldırmaya çalışıyordu. O anda yılanı telefonumla kameraya çekmek istedim. Yılanı çekerken biraz daha yaklaşmak istedim. Bir anda yılan üstüme geldi. Sonrasında bacaklarıma dolaştı. Yere düştüm. Yere düşünce yılan pantolonumdan ısırdı ama dişini ayağıma batıramadı. Ben ani hareketler edince yılan korktu, kaçtı. 

Çanakkaleli çiftçinin korku dolu anları! Yılan aniden saldırdı - 2. Resim

Ben bu yılanı 4-5 senedir görüyordum. Bana zarar vermiyor diye dokunmuyordum. Yine de dokunmam. Hayvan benden korktu. Fareleri yiyor diye zarar vermiyorum. Ama bu sefer beni biraz korkuttu. Biraz da ben onu korkuttum. Allah'tan pantolonumu ısırdı” dedi.

Çanakkaleli çiftçinin korku dolu anları! Yılan aniden saldırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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