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Kastamonu ve Çorum'da deprem mi oldu? DEPREM SON DAKİKA ÇANKIRI | SON DAKİKA SON DEPREMLER
Çankırı'da sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar deprem mi oldu? sorusuna yanıt aradı. Merak edilenler arasında yer alan Çankırı deprem mi oldu? 27 Aralık SON DAKİKA! Çankırı'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi son depremler!
27 Aralık günü Çankırı'da meydana gelen depremler araştırılıyor. Sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar Çankırı deprem mi oldu? 27 Aralık SON DAKİKA! Çankırı deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularına yanıt aradı.
ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?
27 Aralık günü Çankırı'da meydana gelen deprem pek çok yerde hissedildi.
SON DAKİKA DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu, derinlik ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi