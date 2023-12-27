Kastamonu ve Çorum'da deprem mi oldu? DEPREM SON DAKİKA ÇANKIRI | SON DAKİKA SON DEPREMLER

27 Aralık 2023 16:12 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 16:26

27 Aralık günü Çankırı'da meydana gelen depremler araştırılıyor. Sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar Çankırı deprem mi oldu? 27 Aralık SON DAKİKA! Çankırı deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularına yanıt aradı.

ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Aralık günü Çankırı'da meydana gelen deprem pek çok yerde hissedildi.

SON DAKİKA DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu, derinlik ise 5.0 km olarak ölçüldü.