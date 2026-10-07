Cemil Tugay, AK Parti iddialarına cevap verdi: Karar aşamasındayım
Türkiye’nin siyaset gündemini son günlerde meşgul eden “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek mi?” sorusu cevabını arıyor.
18 Haziran’da CHP’den istifa eden Tugay, Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye de geçiş yapmadı. İddiaların gölgesinde geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları daha da kuvvetlendi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, geçiş sürecine dair yaptığı açıklamayı dün ilk kez paylaştı.
Siyasi geleceğine ilişkin soruyu cevaplayan Tugay “Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim” ifadelerini kullandı.
Başkan Tugay, önceki gün da sosyal medyada “AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?” sorusuna “İşini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz” demişti.
Öte yandan AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan 30 saniyelik videoda, çöp dağlarının yerini çiçeklerin aldığı görüntülere yer verildi.
Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken '7 Ekim' videosu
Üzerinde 07.10.2026 tarihinin de yer aldığı video, AK Parti'ye katılacağı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a gönderme olarak yorumlandı.