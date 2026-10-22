İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiş sürecini anlattı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin son 25 yılına damga vuran siyasetçisi olduğunu söyleyen Tugay, "100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır" ifadelerini kullandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaretinde konuştu.

Ziyarette siyasi kararının arka planına, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la kurduğu diyaloğa ve İzmir için hazırladığı hizmet planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tugay, yaşadığı sürecin kendisi açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Tugay, "Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil" diye konuştu.

Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiş sürecini anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti

"BAZI ŞEYLER YAŞADIM"

İnsanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla göreve geldiğini dile getiren Tugay, görev yaptığı süre boyunca siyasi kutuplaşmanın parçası olmadığını, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşansa da görevi gereği savunması gereken konuları savunduğunu kaydetti.

Durup dururken bu noktaya gelmediğini belirten Tugay, "Bazı şeyler yaşadım. Bunları ben böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince beni, bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiş sürecini anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti

"CUMHURBAŞKANIMIZ SON 25 YILA DAMGASINI VURDU"

İzmir'le ilgili kurduğu yüzlerce hayalin şimdi binlere dönüştüğünü belirten Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce yakın bir diyaloğunun bulunmadığını, görüşmelerinde Erdoğan'ın İzmir'e ilgisini yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiş sürecini anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti

Tugay, "Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Herkesin siyasi tercihinde özgür olduğunu ve gelecek seçimlerde istediği adaya oy verebileceğini ifade eden Tugay, İzmir'de kutuplaşmanın etkisinden uzaklaşarak ön yargılar yerine daha objektif bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir diyalog fırsatı bulanların kendisinin hissettiklerine benzer duygular yaşayabileceğini düşündüğünü belirten Tugay, Erdoğan'ın çalışkan, idealist ve iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesini sevdiğini ve milletine özen gösterdiğini söyledi.

Erdoğan'ın bundan sonraki dönemde İzmir'e daha fazla ziyaret gerçekleştirmesinin bu yaklaşımı gösterme fırsatı sunabileceğini ifade eden Tugay, bakanlarla görüştüğünü, kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarına yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiş sürecini anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti

MÜJDELERİ ARDI ARDINA SIRALADI

Su fiyatlarında indirim için çalışma yaptıklarını belirten Tugay, "Su fiyatlarını indirmek üzerine yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki Meclis'ten geçireceğim. Ondan sonra daha uygun fiyatlı su olacak" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu kent olduğunu belirten Tugay, "Önümüzdeki yıl toplu taşımaya gene hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek gene insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

İzmir'in çözülmesi gereken sorunları için Ankara'da mücadele edeceğini belirten Tugay, kentin bu dönemde daha önce yaşamadığı bazı gelişmelere tanıklık edebileceğini, bunun için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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