Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 kapsamında TGRT Haber canlı yayınında, iklim projelerine finansman erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan “Köprü” mekanizmasını anlattı. Türkiye’nin daimi parçası olacağı girişimle, kaynağı olup uygun proje arayanlarla projesi olup finansman bulamayanların buluşturulacağını belirten Yılmaz, hedefin yatırımları ve uygulamayı hızlandırmak olduğunu söyledi.

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Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iklim finansmanından elektrik kullanımına, Sıfır Atık hareketinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze mesajlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’deki COP31’in somut adımlar ve uygulamayla anılmasını istediklerini vurgulayan Yılmaz, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi için yatırım ve finansmanın önemine dikkat çekti.

Cevdet Yılmaz TGRT Haber’de anlattı: İklim projeleriyle finansmanı buluşturacak köprü

İKLİM PROJELERİYLE FİNANSMAN ARASINA “KÖPRÜ”

Yılmaz, özellikle daha fazla desteğe ihtiyaç duyan ülkeler ve kesimler için yeni araçlar geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bridge” olarak adlandırılan “Köprü” mekanizmasının amacını anlattı.

Türkiye’nin bu yapının daimi bir parçası olacağını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

“Buradaki amacımız şu, finansı olup iyi proje arayanlarla, iyi projesi olup finans arayanları buluşturmak, daha nitelikli projelerin hazırlanmasına katkıda bulunmak ve böylece uygulamayı hızlandırmak. Çünkü bütün bu bahsettiğimiz hadiseler ciddi anlamda yatırım ve finans gerektiriyor.”

Yılmaz, girişimin Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31’in önemli katkılarından biri olacağını dile getirdi.

Cevdet Yılmaz TGRT Haber’de anlattı: İklim projeleriyle finansmanı buluşturacak köprü

“SÖYLENMEDİK SÖZ KALMADI, ŞİMDİ EYLEM ZAMANI”

COP31’in “diyalog, uzlaşı ve eylem” yaklaşımıyla yürütüldüğünü belirten Yılmaz, özellikle eylem ve uygulama başlıklarını öne çıkardıklarını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda anlaşma yapıldığını, hedefler belirlendiğini ve uzlaşı metinleri hazırlandığını hatırlatan Yılmaz, artık bunların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı:

Çünkü söylenmedik söz kalmadı aşağı yukarı. Herkes söyleyeceğini söyledi. Birçok anlaşmalar, uzlaşmalar oldu, metinler, hedefler kondu ama şimdi eylem zamanı diyoruz. Dünyamızın da daha fazla kaybedecek vakti yok diyoruz.

Uygulamaya dönük araçların daha hızlı geliştirilmesini gündemin üst sıralarına yerleştirdiklerini belirten Yılmaz, katılımcıların da bu yaklaşımı takdir ettiğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz TGRT Haber’de anlattı: İklim projeleriyle finansmanı buluşturacak köprü

5 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

COP31’in finans kuruluşları, hükümetler ve iş dünyası arasında görüşmelere de imkân sağladığını anlatan Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı uluslararası kuruluşlarla 5 milyar doları aşan anlaşmaya işaret etti.

Bir gün önce Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüştüğünü aktaran Yılmaz, bankanın da önemli finansal anlaşmalar yaptığını öğrendiğini söyledi.

Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’de bulunmasının önemli bir fırsat oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, ev sahipliğinin görüşmelere güç kattığını ve finansal açıdan faydalı sonuçlar ortaya çıktığını belirtti.

Cevdet Yılmaz TGRT Haber’de anlattı: İklim projeleriyle finansmanı buluşturacak köprü

ELEKTRİK KULLANIMINDA “2035’TE YÜZDE 35” HEDEFİ

Elektrikli araçlar ve Türkiye’nin bu alandaki konumuna ilişkin soru üzerine Yılmaz, elektrifikasyonun COP31’in en önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

“35’te 35” hedefini hatırlatan Yılmaz, 2035’e gelindiğinde elektrik kullanımının payının yüzde 35’e yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti. Bunun mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 50’lik artış anlamına geldiğini ifade etti.

Bu dönüşümün elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında yeni yatırımlar gerektirdiğini anlatan Yılmaz, söz konusu konuların konferanstaki panellerde de ele alındığını kaydetti.

Cevdet Yılmaz TGRT Haber’de anlattı: İklim projeleriyle finansmanı buluşturacak köprü

“YEŞİL DÖNÜŞÜM CARİ AÇIĞIMIZI DA AZALTIYOR”

Ekoloji ile ekonominin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, kalkınma politikalarıyla çevre politikalarının uyumunun önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin fosil yakıt ithal eden bir ülke olduğunu hatırlatan Yılmaz, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin geliştirilmesinin ekonomiye de katkı sağladığını söyledi.

Yılmaz, bu dönüşümün etkisini şöyle anlattı:

Elektrifikasyonla, elektrikli araçlar, otomobiller, diğer unsurlarla birlikte aslında yerli üretim, yenilenebilir üretimi geliştirdiğinizde bu cari açığınızı da azaltmış oluyor. Ekonomik istikrarınıza da katkıda bulunuyor.

Yeşil dönüşümün hem 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşılması hem de ekonomik kalkınmanın daha istikrarlı ve sürdürülebilir biçimde devam etmesi açısından değerli olduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz TGRT Haber’de anlattı: İklim projeleriyle finansmanı buluşturacak köprü

ERDOĞAN’IN GAZZE MESAJLARI: “İNSANLIĞIN VİCDANININ SESİ OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvedeki konuşmasını da değerlendiren Yılmaz, konuşmanın “hem zihinlere hem gönüllere dokunduğunu” söyledi.

Çevre sorunlarının ülke sınırlarını aşarak bütün insanlığı etkilediğini belirten Yılmaz, Erdoğan’ın bu konudaki perspektifinin güçlü olduğunu ifade etti. Gazze’deki insanlık dramını uluslararası gündeme taşımasının da önemine işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Zalimlerin korkulu rüyası, en çok korktukları şey hakikatlerin en yalın şekilde dile getirilmesidir.”

Erdoğan’ın Gazze ve Filistin meselesini BM kürsüsünden ikili görüşmelere kadar her platformda açık biçimde dile getirdiğini söyleyen Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız da insanlığın vicdanının sesi oldu dün yaptığı konuşmayla.” dedi.

Dünya kamuoyunun önemine dikkat çeken Yılmaz, ABD’deki son seçimleri de bu çerçevede örnek gösterdi. Yaşananların insanlık vicdanını zorladığını belirterek, Erdoğan’ın düşüncelerini cesaretle ve güçlü biçimde ifade ettiğini söyledi.

MÜZAKERELER 20 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Liderler Zirvesi ve açılış programlarının ardından görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, farklı salonlarda çok sayıda etkinlik düzenlendiğini ve çeşitli konuların müzakere edildiğini ifade etti.

Yılmaz, 20 Kasım’a kadar sürecek müzakerelerin somut sonuçlar üretmesini beklediklerini belirterek, “Bütün bunların sonucunda 20’sinde inşallah güzel de bir sonuç alırız diye ümit ediyoruz.” dedi.

“SIFIR ATIK TÜRKİYE’DEN DOĞDU, KÜRESEL MARKAYA DÖNÜŞTÜ”

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık hareketine ilişkin de konuşan Yılmaz, girişimin artık küresel bir markaya dönüştüğünü söyledi.

BM’nin hareketi sahiplenerek 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan ettiğini hatırlatan Yılmaz, Türkiye’deki uygulamaların hem ekonomiye hem çevreye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Normal şartlarda çöpe gidecek atıkların değerlendirilmesiyle israfın önlendiğini, kaynakların daha verimli kullanıldığını ve çevresel sorunların azaltıldığını ifade etti.

Sıfır Atık çalışmalarının COP31’in yeşil alanında da sergilendiğini söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin bu alandaki deneyimini diğer ülkelerle paylaştığını kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZA, TORUNLARIMIZA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ”

Çevrenin aynı zamanda nesiller arası adalet meselesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, bugünkü kuşakların bütün kaynakları tüketmesi hâlinde gelecek nesillere iyi bir dünya bırakılamayacağını söyledi.

Sıfır Atık ve benzeri girişimlerle daha temiz bir çevrenin ve yeterli kaynakların çocuklara, torunlara aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

Yılmaz, uygulamaya geçmenin mümkün olduğunu gösteren örneklerden birinin Sıfır Atık olduğunu ifade ederek, “Demek ki irade olunca, çaba olunca sonuç alınıyor. Sıfır atık bunun çok güzel bir örneği.” diye konuştu.

COP31’İN TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKISI

Organizasyonun büyüklüğüne de değinen Yılmaz, 190’dan fazla ülkenin katıldığı COP31’in sivil toplumdan akademiye ve iş dünyasına kadar geniş bir kesimi buluşturduğunu söyledi.

Resmî bölümlerde yaklaşık 100 bin misafirin ağırlandığını, ziyaretçilere açık yeşil bölgede ise 1 milyondan fazla ziyaretçi beklendiğini belirtti.

Türkiye’nin organizasyonu başarıyla yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, yaptığı görüşmelerde katılımcıların memnuniyetini gördüğünü anlattı. Konferansın Türkiye’nin küresel görünürlüğü ve tanıtımı açısından da önemli olduğunu vurguladı.

“HEM ORGANİZASYONDA HEM İÇERİKTE ÇITAYI YÜKSELTTİK”

Paris Anlaşması’nın ardından yeni dönemin uygulama perspektifinin şekillenmesinde Antalya’daki toplantının önemli rol oynayacağına inandığını söyleyen Yılmaz, COP sürecinin sonraki yıllarda başka ülkelerde devam edeceğini hatırlattı.

Türkiye’nin hem organizasyon hem de içerik bakımından çıtayı yükselttiğini düşündüğünü ifade eden Yılmaz, konferansın hazırlığında görev alan kurumlara ve ekiplere teşekkür etti.

Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya’daki yerel otoritelerin katkılarına işaret ederek, iyi bir hazırlık sürecinin sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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