Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cevdet Yılmaz'dan Asya'da iki nükleer güç arasında ateşkese ilişkin açıklama

Cevdet Yılmaz'dan Asya'da iki nükleer güç arasında ateşkese ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cevdet Yılmaz&#039;dan Asya&#039;da iki nükleer güç arasında ateşkese ilişkin açıklama
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asya'da iki nükleer güç Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının ardından Hindistan, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmiş dünya iki nükleer güç arasındaki çatışmalardan dolayı endişeye düşmüştü.

Bugün iki ülke arasında varılan ateşkese ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, "Ateşkes kararı alınması memnuniyet vericidir. Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınması memnuniyet vericidir. Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SOLOTÜRK'ten Malatya semalarında gururlandıran gösteriAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama - Gündem"Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır"SOLOTÜRK'ten Malatya semalarında gururlandıran gösteri - GündemSOLOTÜRK'ten gururlandıran gösteriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerbirliği’ne tebrik mesajıDışişleri'nden Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese yönelik açıklama - GündemDışişleri'nden 'Pakistan ile Hindistan ateşkesi' mesajıBakan Uraloğlu: 17 milyon IP'yi her gün tarıyoruz - GündemBakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün tarıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...