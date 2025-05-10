Cevdet Yılmaz'dan Asya'da iki nükleer güç arasında ateşkese ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asya'da iki nükleer güç Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının ardından Hindistan, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmiş dünya iki nükleer güç arasındaki çatışmalardan dolayı endişeye düşmüştü.

Bugün iki ülke arasında varılan ateşkese ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, "Ateşkes kararı alınması memnuniyet vericidir. Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınması memnuniyet vericidir. Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.