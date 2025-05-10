AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ,Asya'da varılan ateşkese yönelik açıklama yaptı.

Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının ardından Hindistan, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmiş dünya iki nükleer güç arasındaki çatışmalardan dolayı endişeye düşmüştü.

"TÜRKİYE, BARIŞ İSTEYENLER İÇİN EN GÜVENİLİR ORTAKTIR"

Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek çaba ortaya koyduğunu söyledi. Çelik, "Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır" diyerek barış diplomasinde atılan adımlara vurgu yaptı.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir.

Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır.

Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır."