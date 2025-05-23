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Cezaevinde mahkumlar merakla bekliyor! Abdullah Güler 'infaz' düzenlemesi için tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, cezaevindeki binlerce mahkumun infaz süresini yeniden belirleyecek 10. Yargı Paketinin bayramdan önce çıkabileceğini söyledi. Güler, infaz düzenlemesinin salı ya da çarşamba olabileceğini işaret etti.

Denetimli serbestlik, koşullu salıverme, infaz düzenlemesi gibi önemli maddeler yer alacak 10. Yargı Paketi için TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.
 
 
TBMM AK Parti Grup Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler'den infaz düzenlemesi açıklaması geldi. TGRT Parlamento Muhabiri Burcu Kahriman'ın aktardığına göre Güler, "İnfaz düzenlemesi salı-çarşamba olabilir" dedi.
 
TGRT Haber'de Medya  Kritik programında infaz düzenlemesini değerlendiren Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İnfaz düzenlemesi için büyük bir uzlaşı var, bayramdan önce yasalaşır" dedi.
 
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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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