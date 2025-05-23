Cezaevinde mahkumlar merakla bekliyor! Abdullah Güler 'infaz' düzenlemesi için tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 21:33 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 21:49 - Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, cezaevindeki binlerce mahkumun infaz süresini yeniden belirleyecek 10. Yargı Paketinin bayramdan önce çıkabileceğini söyledi. Güler, infaz düzenlemesinin salı ya da çarşamba olabileceğini işaret etti.

İlgili Haber Af bekleyen mahkumlara çifte bayram... AK Parti, muhalefet turuna hazırlanıyor, 10. Yargı Paketi bayrama yetişebilir TBMM AK Parti Grup Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler'den infaz düzenlemesi açıklaması geldi. TGRT Parlamento Muhabiri Burcu Kahriman'ın aktardığına göre Güler, "İnfaz düzenlemesi salı-çarşamba olabilir" dedi. TGRT Haber'de Medya Kritik programında infaz düzenlemesini değerlendiren Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İnfaz düzenlemesi için büyük bir uzlaşı var, bayramdan önce yasalaşır" dedi. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor... Denetimli serbestlik, koşullu salıverme, infaz düzenlemesi gibi önemli maddeler yer alacak 10. Yargı Paketi için TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak