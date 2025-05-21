İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor? Fatih Atik canlı yayında açıkladı

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin hazırlıklar hızlandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, düzenlemenin bayramdan önce TBMM Genel Kurulu'na gelebileceğini ifade etti. Atik, terör suçlularını kapsamayan teklifin, hasta ve yaşlı hükümlüler ile daha önce af kapsamına giremeyenleri kapsayabileceğini belirterek, "İnfaz düzenlemesinin kesin olarak kimleri kapsadığı henüz netleşmedi." dedi.

Af yasası ve yeni infaz düzenlemeleri konusunda kamuoyunun merakı giderek artarken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatik Atik, söz konusu infaz düzenlemesi teklifinin bayramdan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na gelebileceğini ifade etti.

TGRT'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, infaz düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Atik, "AK Parti bugün hazırladığı teklifi partilerle paylaşmaya başladı. AK Parti Grubu yarın CHP ve Yeni Yol Partisi grubunun temsilcileriyle görüşecek." dedi.

"TERÖR TUTUKLULARINI KAPSAMIYOR"

Fatih Atik, "Düzenlemenin terör tutukluları hakkında olması beklenmiyor." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Hasta ve ileri yaştaki hükümlülerle ilgili düzenleme olacak. Daha önce pandemi döneminde cezaevleri boşaltılmıştı. O dönemde bundan yararlanamayan, yargılanan ama cezaevinde olmadığı için yararlanamayan, daha sonra cezaevine girenler olmuştu. Şimdi onlar da buna dahil edilecek. Am tabi infaz düzenlemesinin kesin olarak kimleri kapsadığı henüz netleşmedi."

Gazeteci Atik, henüz gündem olmasa bile milletvekilleri tarafından önerge verilmesini beklediği bir gruptan da bahsetti. Atik, "Suç tekrarı yapan hükümlüler var. Bunlarla ilgili olarak da bir önergeyle eklenmesi bekleniyor." dedi.

"HAFTAYA İNFAZ DÜZENLEMESİ TEKLİFİ MECLİS'E GELİR"

Bu hafta içinde görüşmelerin tamamlanacağını aktaran Atik, "AK Parti kendi teklifini muhalefet partilerine sundu. Yarın da sunacak. Bu hafta muhalefetten de taleplerin toplanmasını bekliyoruz. Haftaya, bayramdan hemen önce AK Parti'nin bu infaz düzenlemesini Meclis'e getirmesini bekliyoruz. Bu teklif, anlaşma çabuk sağlanırsa bayramdan önce yasalaşabilir. Ama bayram izni 9 güne çıkartılırsa, bayram sonrasına kalabilir." ifadelerini kullandı.