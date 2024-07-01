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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cezayir&#039;den yola çıkan LNG gemisi Türkiye&#039;ye geliyor
Cezayir, Lng, Aliağa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'ye gelecek olan Lalla Fatma N'soumer adlı LNG gemisi Cezayir'den yola çıktı. Arzew Limanı'ndan kalkan geminin 3 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 3 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 3 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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