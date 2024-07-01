Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye'ye gelecek olan Lalla Fatma N'soumer adlı LNG gemisi Cezayir'den yola çıktı. Arzew Limanı'ndan kalkan geminin 3 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 3 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 3 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı