CHP belediyelerinde müdürlükler akrabalara verildi! Son kıyak Tuncay Özkan'ın kardeşine
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere yapılan akraba atamaları her geçen gün hızla artıyor. Bursa'daki baldız ve yeğen atamalarının ardından bir skandal da Ankara'da yaşandı. CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin tarafında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba atalarının ardından bir skandal da Ankara'da yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atamasının ardından, CHP'li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü oldu.
BALDIZ DA MÜDÜR, EŞ DE, KARDEŞ DE MÜDÜR, YEĞEN DE..
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları hızla devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Taviz yok. Tüm akraba atamaları geri alınacak" sözleri adeta askında kaldı.
4 dönemdir İzmir'den CHP Milletvekili seçilen Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan, Ankara'da müdürlük aldı. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan'ı Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yaptı.
CHP'deki akraba atamaları sadece bu isimlerle kalmıyor. Son dönemde yapılan akraba atamaları gündem oldu.
- CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
- CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da ilk yardımcısını belirledi. Beşikçioğlu, Bakırköy Belediyesi'nin başkanı iken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması ile gündeme gelen Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nu kendine yardımcı yaptı. Belediye başkan yardımcısı olan Kerimoğlu, Ankara Çankaya'da işlettiği lüks işletmeyle biliniyordu. Kerimoğlu'nun işletmesi, Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'nin de bulunduğu Güneş Sokak'ta yer alıyordu.
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji’ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.
- Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı oldu.
- CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız ise Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak resmen atandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi