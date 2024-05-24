CHP belediyelerinde müdürlükler akrabalara verildi! Son kıyak Tuncay Özkan'ın kardeşine

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 09:08 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 09:45 - Güncelleme:

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31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere yapılan akraba atamaları her geçen gün hızla artıyor. Bursa'daki baldız ve yeğen atamalarının ardından bir skandal da Ankara'da yaşandı. CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin tarafında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldı.