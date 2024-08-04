CHP kadın kolları başkanlığı seçiminde gerginlik! Delegelerin sırası krize yol açtı

Düzenleyen: Sezer Doğru 4 Ağustos 2024 20:26 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 20:48 - Güncelleme:

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CHP kadın kolları başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Bir grup partili Sandıklarda delegelerin isimlerinin alfabetik sıraya göre değil, illere göre düzenlenmesini protesto etti.