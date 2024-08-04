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CHP kadın kolları başkanlığı seçiminde gerginlik! Delegelerin sırası krize yol açtı

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Gündem Haberleri

CHP kadın kolları başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Bir grup partili Sandıklarda delegelerin isimlerinin alfabetik sıraya göre değil, illere göre düzenlenmesini protesto etti.

CHP’nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda, başkanlık için adayların yarışı sürüyor. 

Kurultayda sandıklarda delegelerin isimlerinin alfabetik sıraya göre değil, illere göre düzenlenmesi “hangi ilde kaç oy kullanıldığını deşifre etmek için” denilerek bir grup kadın tarafından protesto edildi.

CHP kadın kolları başkanlığı seçiminde gerginlik! Delegelerin sırası krize neden oldu - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL İŞÇİLERİ YAKA PAÇA DIŞARI ATTIRDI

Kadın Kolları Kurultayı'nda Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılanlar, "İşçiye verilen sözler tutulsun" sloganıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti.

Bunun üzerine Özgür Özel güvenlik görevlilerine seslendi ve hakkını arayan işçileri salondan dışarı attırdı.

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