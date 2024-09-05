CHP'de gözler Tüzük Kurultayı'nda! Taslak metin oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşması sonrası kurultay basına kapalı olarak devam edecek.

CHP’de tüzük değişikliği için toplanacak 20. Olağanüstü Kurultay öncesi tüzük hazırlık komisyonu toplantısı sona erdi. Örgütlerin görüş ve önerileriyle şekillenen tüzük taslak metni, komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüzük Hazırlık Komisyonu olarak son toplantımızı bugün Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Örgütlerimizin görüş ve önerileriyle şekillenen tüzük taslak metni komisyon üyelerimiz tarafından oy birliğiyle kabul edildi” dedi.

Kurultayı’nın resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşması sonrası kurultay basına kapalı olarak devam edecek.

Tüzük kurultayı yarın Ankara’daki ATO Congressium Salonu’nda toplanacak. Değişiklik önerileri karara bağlanacak.

Maddeler önce teker teker delegelerin onayına sunulacak, kabul edilen maddeler toplu olarak kurultay delegasyonunca kabul edilirse yürürlüğe girecek.

7-8 Eylül günlerinde program değişikliklerinin altyapısı hazırlanacak ve partinin kuruluş günü olan 9 Eylül’de CHP Genel Başkanları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın kabirleri ziyaret edilecek.