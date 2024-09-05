CHP iptal başvurusu yapmıştı! AYM'den sokak hayvanları yasasıyla ilgili yeni hüküm

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamladı. AYM, davanın esastan görüşülmesine hükmetti.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi temmuz ayı sonunda TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; belediyeler bütçe gelirlerinden binde 5 kaynak ayıracak, barınak sayısı artırılacak, köpekler sahiplendirilecek. Sahiplendiği hayvanı sokağa terk edene ise ağır para cezası verilecek.

CHP ise karşı çıktığı bu yasa için harekete geçti. CHP sokak hayvanları yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yapılan başvuru sonrasında açıklamalarda bulunarak; "AYM'nin yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz. Hukukçularımız ve milletvekillerimiz hafta sonları dahil olma üzere çalıştılar ve bugün 182 sayfalık dilekçemizi AYM'ye teslim etmiş durumundayız." ifadelerini kullandı.

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İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı. Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENMİŞTİ

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşama hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.