CHP'den AK Parti'ye geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, mecliste kendisine yöneltilen "Vicdanınız rahat mı?" sorusunu cevapladı. Kararını Antalya'nın geleceğini ve çözüm bekleyen ihtiyaçlarını düşünerek aldığını belirten Özdemir, "Vicdanım çok rahat. Bu kararı bir gecede almadım" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşiminde, Başkan Vekili Büşra Özdemir’in CHP’den AK Parti’ye geçişi gündeme geldi.

Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan’ın parti değişikliği üzerinden yönelttiği "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna Özdemir'den cevap geldi.

"GECE­DEN SABAHA BİR KARAR VERMEDİM"

Özdemir " "Vicdanınız rahat mı?" dediniz. Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır, 17 aydır bir bu görevi ben yerine getiriyorum. Ben bu görevim bir gün sonlandığında bana "Koltukta ne kadar güzel poz vermişsin" diye sormayacaklar. "Hangi siyasi söylemleri ürettin?" diye sormayacaklar. Bu işin mali ve cezai yükümlülüğü bu omuzlardaysa, bunun hesabını ben vereceksem, bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım.

CHP’den AK Parti’ye geçen Büşra Özdemir: Geceden sabaha karar vermedim

"ANTALYA'NIN CİDDİ İHTİYAÇLARI VAR"

Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Ve Antalya'nın da bir eli, arkadan bir desteği, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var arkadaşlar. Çok düşündük ve biz önceliğimize siyasetimizi değil, bu şehrin yarınlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk. Ha siyaset mi? Büşra Özdemir hiçbir zaman siyaset önceliğine koymamıştır. "Hangi makamda olacağım, bundan sonra nereye geleceğim" düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedim. Böyle düşünseydim bu zamana kadar farklı yaklaşımlarda da olurdum ama benim şu anki önceliğim bu şehrin geleceğini düşünmek.

CHP’den AK Parti’ye geçen Büşra Özdemir: Geceden sabaha karar vermedim

"SİYASETİN DE ALASINI YAPARIM"

Çocuğumun yüzüne baktığımda "Bu şehrin yarınları için neler yaptın? Orada o koltukta oturup poz verip o görevleri bıraktın mı?" dedirtmemek, bu kentin ihtiyaçlarına cevap vermek. Ha siyaset derseniz de 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, 12 yıldır yerel yönetim tecrübem var, 1,5 yıldır da Antalya Büyükşehir gibi bir belediyeye başkanlık ediyorum başkan vekili olarak. Siyasetin de alasını yaparım yapmam gerektiği zaman" cevabını verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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