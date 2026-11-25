CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 2027 yılı için en düşük emekli maaşının 40 bin, asgari ücretin ise 52 bin lira olması gerektiğini söyledi. Sarı, izleme komisyonunda görev alacak milletvekilini açıklarken kurultay takvimine ilişkin tartışmalara da cevap verdi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Malatya ve Eskişehir'deki helikopter kazalarında 9 askerin şehit olduğunu anımsatan Sarı, bu kazaların hassasiyetle incelenmesi gerektiğini belirterek, CHP olarak konuyu yakından takip edeceklerini aktardı.

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Fon soruşturmalarına ilişkin konuşan Sarı, bu konunun siyasi ayağı ortaya çıkartılmadığı sürece tam olarak çözülemeyeceğini vurguladı.

CHP'den kurultay tartışmalarına cevap: Yargıtay kararını işaret ettiler

CHP'NİN EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Sarı, emeklilere ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşının en az 40 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Hiç kimsenin açlık sınırının altında maaş almasını istemiyoruz. Bu bizim siyasetimizdir, politikamızdır, sıfır açlık politikamızdır. Asgari ücretin de buna paralel olarak artırılması ve en düşük emekli maaşının en az yüzde 30 üzerinde olması yani en az 52 bin lira seviyesinde olmasını 2027 yılı için rasyonel bir asgari ücret seviyesi olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer emekli ücretlerinde en düşük emekli ücretindeki yüzde 70 artışa paralel olarak yine yüzde 70-75 civarında artırılabileceğini düşünüyoruz.",

İZLEME KOMİSYONUNDA CHP'Yİ İNAN AKGÜN ALP TEMSİL EDECEK

Müslim Sarı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na verilecek üyeye ilişkin soruya Sarı, "Bu süreci başından sonuna kadar destekleyen bir parti olarak 'izleme komisyonu'nda bizden talep edilen üyeyi de netleştirdik. Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp'in CHP'yi temsilen 'izleme komisyonu'nda yer almasını kararlaştırmış bulunuyoruz." dedi.

CHP'den kurultay tartışmalarına cevap: Yargıtay kararını işaret ettiler

KURULTAY TAKVİMİ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Kurultay takviminin iki kez ertelenmesinin ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer Yargıtay yarın, bu hafta, önümüzdeki hafta kararı kesinleştirirse biz kongre takvimini hemen öne alıp 14 Şubat'ta bile kongrelerimizi tamamlayabilecek durumdayız. CHP'nin bütün örgütleri, bugün kongre yapmaya hazırdır. CHP'nin genel merkezi, kongre yapma iradesinin arkasındadır. 'Biz bu kongreleri yapmak istemiyoruz, bunu yaymak istiyoruz, nasıl olsa seçim atmosferine gireceğiz, buradan da yararlanarak bu kongreleri yapmadan seçime gidiyoruz.' Böyle bir durum asla ve kata söz konusu değildir. Sadece yargısal bir engel vardır ve bu yargısal engelin kesinleşmesini bekliyoruz, yeni bir hukuki tartışma doğmasın diye. Onun da kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını umuyoruz. Buradan bir meşruiyet tartışması başlatmak da doğru değildir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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