CHP'den 'pes' dedirten açıklama! Namık Tan'ın sözlerinin arkasında durdular

CHP, İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın tepki çeken sözlerine sahip çıktı, kendisinden özür dilenmesini talep etti.

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili, eski büyükelçi Namık Tan’ın, Mavi Vatan için ‘masal’ benzetmesi yapmasının ardından özür beklenen CHP, kendisinden özür dilenmesini talep etti.

CHP Parti Sözcü Deniz Yücel “AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kurumsal olarak CHP’den ve kişisel olarak Namık Tan’dan özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

"KONUŞMANIN BİR BÖLÜMÜ ADETA CIMBIZLANARAK..."

Yücel “TBMM’de Somali Tezkeresi üzerine İstanbul Milletvekilimiz Namık Tan’ın CHP adına yaptığı son derece yerinde tespitler ve tanımlamalar içeren konuşmanın bir bölümü adeta cımbızlanarak iktidara yakın sosyal medya üzerinden bir linç kampanyası başlatılmıştır” diye konuştu.