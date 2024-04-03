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Haberler > Gündem > CHP'li başkan, ikinci dönemine Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı

CHP'li başkan, ikinci dönemine Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üst üste ikinci kez başkanlığı kazanan CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, yeni dönemine de Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden Türkiye, yerel yönetimleri belirledi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'li başkan Ahmet Öküzcüoğlu ikinci kez başkan seçildi. 

Seçim süresi boyunca kendisiyle beraber çalışan partililere teşekkür eden Öküzcüoğlu, coşkulu bir kalabalıkla sloganlar eşliğinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı. Daha sonra Alaşehir Belediyesi önüne gelen Öküzcüoğlu, "Hep birlikte bir tekne yolculuğuna çıktık. Fırtınalı havaları, dalgaları beraber aştık ve ben size demiştim, 'okyanusta gemiyi batırmadık, dingin sularda gemiyi limana yanaştıracağız' demiştim. Hep beraber bu mutluluğu yakaladık. İşte o gemi bugün, bu limana yanaştı" dedi.

CHP'li başkan, ikinci dönemine Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı - 1. Resim

BAYRAK VE KUR'AN-I KERİM VERİLDİ

Alaşehir CHP İlçe Başkan Vekili Mehmet Kayacık, Başkan Öküzcüoğlu'na Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu şanlı Türk bayrağını öperek teslim alıyorum, bu bayrağın bu göklerde dalgalanması için kanımın son damlasına kadar, son nefesime kadar savaşacağım. Bu kutsal kitabın bize ön gördüğü şekilde dinimizin tüm değerlerine sahip çıkacağım, haddini bilen hakkını bilen bir başkan olacağım" diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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